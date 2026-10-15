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15.10.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 193,60 CHF zu.

Flughafen Zürich
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Die Flughafen Zürich-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 193,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'067 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf 193,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'860 Flughafen Zürich-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 186,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,72 Prozent.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,86 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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