Flughafen Zürich Aktie News: Anleger schicken Flughafen Zürich am Nachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 192,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf 195,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 10'161 Stück.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 38,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 3,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,86 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,42 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Aktie im Blick: Flughafen Zürich steigert Passagierzahl im September

Flughafen Zürich-Aktie dreht ins Plus: Passagierrekord am vergangenen Sonntag

Flughafen Zürich-Aktie steigt: Mehr Flugbewegungen auch im September