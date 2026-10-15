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15.10.2026 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Aufwind

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Das Papier von Flughafen Zürich konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 193,50 CHF.

Flughafen Zürich
194.37 CHF 1.01%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 12:28 Uhr 1,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,00 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 191,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'923 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 37,78 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 186,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,67 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,86 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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