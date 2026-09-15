Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 202,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 202,20 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 201,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'077 Flughafen Zürich-Aktien.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 199,90 CHF fiel das Papier am 10.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,14 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,89 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,46 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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