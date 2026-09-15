Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 200,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'451 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 198,90 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15'571 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2026 auf bis zu 198,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 0,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,89 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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