Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verzeichnet am Mittag Verluste

Um 12:28 Uhr fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 201,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'404 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 199,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 6'480 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 199,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,89 CHF aus.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,46 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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