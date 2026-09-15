Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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15.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 201,00 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 201,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'404 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 199,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 6'480 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 199,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,89 CHF aus.
Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,46 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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