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14.10.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Vormittag an Fahrt

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 192,90 CHF zu.

Flughafen Zürich
192.42 CHF 0.45%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 192,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'767 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 194,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 192,00 CHF. Bisher wurden heute 1'785 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 38,21 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,40 CHF am 08.10.2026. Mit Abgaben von 3,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,86 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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