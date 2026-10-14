Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochmittag stärker

Um 12:28 Uhr sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 193,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'913 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 194,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'541 Flughafen Zürich-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,40 CHF am 08.10.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 3,67 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,86 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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