Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Vormittag um Nulllinie

Im SIX SX-Handel kam die Flughafen Zürich-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 202,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'582 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 202,60 CHF. Bei 201,60 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,60 CHF. Zuletzt wechselten 1'515 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 31,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,90 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 1,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,89 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,46 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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