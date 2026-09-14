Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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14.09.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Montagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 201,00 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 201,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'598 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 200,80 CHF. Bei 201,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 13'227 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,64 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,90 CHF ab. Abschläge von 0,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,89 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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