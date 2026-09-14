Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Flughafen Zürich-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 202,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'624 Punkten steht. Bei 202,80 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 201,60 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'339 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 31,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 199,90 CHF fiel das Papier am 10.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 1,14 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,89 CHF aus.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,46 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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