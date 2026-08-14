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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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14.08.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagvormittag im Plus

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagvormittag im Plus

Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Flughafen Zürich
231.02 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 232,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 232,80 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,40 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 648 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 12,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,35 Prozent.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,79 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’292.65 13.99 S4BTCU
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Long 12’917.53 8.94 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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