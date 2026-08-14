Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit Verlusten

Die Flughafen Zürich-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 230,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'266 Punkten steht. Im Tief verlor die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 230,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'491 Flughafen Zürich-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.05.2026 bei 212,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,79 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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