Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag in Grün

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 232,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'379 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 232,80 CHF erreichte die Flughafen Zürich-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 232,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'917 Flughafen Zürich-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2026 bei 212,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,79 CHF belaufen.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.08.2026 präsentieren. Flughafen Zürich dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 31.08.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,40 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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