Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Vormittag tiefer

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 217,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 216,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,40 CHF. Bisher wurden heute 1'552 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 18,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 14,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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