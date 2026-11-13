Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 218,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 218,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 217,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'775 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,18 Prozent. Bei 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 17,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,42 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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