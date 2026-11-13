Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Flughafen Zürich-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 217,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'280 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 217,80 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 216,20 CHF. Bei 217,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'298 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,74 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 14,18 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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