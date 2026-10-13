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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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13.10.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich legt am Vormittag zu

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich legt am Vormittag zu

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 190,90 CHF.

Flughafen Zürich
191.17 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen

Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 190,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 191,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 926 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 39,65 Prozent wieder erreichen. Bei 186,40 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 2,36 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,86 CHF aus.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’823.96 13.74 SGBJ3U
Short 15’360.21 8.95 SJDBFU
SMI-Kurs: 14’051.01 13.10.2026 10:47:37
Long 13’351.86 19.41 SXBKNU
Long 13’046.29 13.67 SUTB5U
Long 12’494.96 8.90 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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