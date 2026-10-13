Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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13.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich legt am Vormittag zu
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 190,90 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 190,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 191,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 926 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 39,65 Prozent wieder erreichen. Bei 186,40 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 2,36 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,86 CHF aus.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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