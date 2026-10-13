Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr wies die Flughafen Zürich-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 191,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'732 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 191,70 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 189,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'113 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,58 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,40 CHF am 08.10.2026. Mit Abgaben von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,86 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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