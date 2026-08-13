Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag in Rot

Das Papier von Flughafen Zürich gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 232,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'421 Punkten steht. Bei 232,60 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 234,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 726 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 14,62 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,80 CHF. Dieser Wert wurde am 18.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 8,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,40 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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