Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich fällt am Nachmittag

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 231,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'472 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 230,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,00 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'225 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 15,21 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 212,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Abschläge von 8,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,79 CHF aus.

Am 28.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 31.08.2027 dürfte Flughafen Zürich die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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