Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verteidigt Stellung am Mittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Flughafen Zürich-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 232,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 234,00 CHF. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 230,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 234,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'672 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 8,59 Prozent sinken.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,79 CHF belaufen.

Am 28.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 31.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,40 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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