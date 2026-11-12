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12.11.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 217,40 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 217,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'274 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 218,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 216,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 11'590 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 186,40 CHF. Mit Abgaben von 14,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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