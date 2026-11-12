Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag mit Kursplus

Das Papier von Flughafen Zürich legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 217,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 218,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 216,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'305 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 22,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 16,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,88 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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