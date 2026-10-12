Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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12.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 188,90 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 188,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Flughafen Zürich-Aktie bei 188,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'658 Flughafen Zürich-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,13 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 1,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,86 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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