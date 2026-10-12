Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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12.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 188,60 CHF nach.
Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 188,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'668 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 187,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 189,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'170 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 41,36 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 186,40 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,86 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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