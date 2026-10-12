Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 187,90 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Flughafen Zürich-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 187,90 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'579 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,40 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 189,50 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'553 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 29,52 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,86 CHF je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Flughafen Zürich-Aktie dreht ins Plus: Passagierrekord am vergangenen Sonntag
Flughafen Zürich-Aktie steigt: Mehr Flugbewegungen auch im September
Flughafen Zürich-Aktie tiefer: Zürcher Kantonsräte wollen Antworten zu Nachtflügen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.