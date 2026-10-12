Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich wird am Mittag ausgebremst

Um 12:28 Uhr rutschte die Flughafen Zürich-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 187,90 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'579 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,40 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 189,50 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'553 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 29,52 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,86 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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