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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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12.08.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 233,80 CHF.

Flughafen Zürich
233.76 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Der Flughafen Zürich-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 233,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'466 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 233,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 234,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 889 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,80 CHF ab. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 9,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,79 CHF.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.08.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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