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12.08.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 234,00 CHF.

Flughafen Zürich
233.76 CHF -0.24%
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Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 234,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 233,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 234,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'328 Flughafen Zürich-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Bei einem Wert von 212,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 9,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,79 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 31.08.2027.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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