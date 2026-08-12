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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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12.08.2026 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Flughafen Zürich zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Flughafen Zürich-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 234,60 CHF.

Flughafen Zürich
233.76 CHF -0.24%
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Mit einem Kurs von 234,60 CHF zeigte sich die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'408 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 235,20 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 233,20 CHF. Bei 234,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3'211 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 10,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,79 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 vorlegen. Am 31.08.2027 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,40 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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