Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 216,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'166 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Flughafen Zürich-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 215,20 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 216,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'212 Flughafen Zürich-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 23,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 13,78 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF je Aktie ausschütten.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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