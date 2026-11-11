Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 215,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'156 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,00 CHF nach. Bei 216,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 9'822 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 24,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 15,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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