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11.11.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Mittwochnachmittag

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 215,00 CHF nach.

Flughafen Zürich
216.58 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 215,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'156 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,00 CHF nach. Bei 216,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 9'822 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 24,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 15,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Short 16’741.33 8.68 SHBXBU
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Long 14’513.63 19.06 SYAOBU
Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 SJB42U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Flughafen Zürich am 11.11.2026

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