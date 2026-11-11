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11.11.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 213,60 CHF abwärts.
Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 213,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'103 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 212,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,80 CHF. Zuletzt wechselten 7'505 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 24,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Abschläge von 12,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.
Flughafen Zürich wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Flughafen Zürich am 11.11.2026
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