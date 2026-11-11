Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag mit Verlusten

Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 213,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'103 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 212,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,80 CHF. Zuletzt wechselten 7'505 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 24,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Abschläge von 12,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.

Flughafen Zürich wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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