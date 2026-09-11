Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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11.09.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Anleger greifen bei Flughafen Zürich am Freitagvormittag zu
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Flughafen Zürich konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 201,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 201,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 201,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'393 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 24,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,90 CHF am 10.09.2026. Mit Abgaben von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,93 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,46 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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