Flughafen Zürich Aktie News: Anleger greifen bei Flughafen Zürich am Freitagvormittag zu

Um 09:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 201,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 201,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'393 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 24,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,90 CHF am 10.09.2026. Mit Abgaben von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,93 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,46 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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