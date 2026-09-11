Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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11.09.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 202,80 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 202,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Bei 204,00 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 200,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'802 Flughafen Zürich-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2026 bei 199,90 CHF. Mit Abgaben von 1,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,93 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.
In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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