Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagnachmittag fester

Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 202,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Bei 204,00 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 200,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'802 Flughafen Zürich-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2026 bei 199,90 CHF. Mit Abgaben von 1,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,93 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter

Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Verkehrsaufkommen wächst auch im August

Flughafen Zürich-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn