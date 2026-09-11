Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagmittag im Plus

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 203,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'519 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 203,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 200,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 6'561 Stück.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 23,78 Prozent niedriger. Am 10.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,93 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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