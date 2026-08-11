Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 234,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'610 Punkten steht. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 234,20 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 481 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 12,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2026 (212,80 CHF). Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 10,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,79 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.08.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 31.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,40 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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