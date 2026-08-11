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11.08.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Flughafen Zürich-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 235,20 CHF.

Flughafen Zürich
234.34 CHF -0.75%
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Die Flughafen Zürich-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 235,20 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 235,60 CHF. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 233,80 CHF nach. Bei 234,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 11'794 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,35 Prozent. Am 18.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 212,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,52 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,79 CHF.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 28.08.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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