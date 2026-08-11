Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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11.08.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagmittag kaum verändert
Die Aktie von Flughafen Zürich zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Die Flughafen Zürich-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 235,00 CHF an der Tafel.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 235,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 235,40 CHF. Im Tief verlor die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 233,80 CHF. Bei 234,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 2'615 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2026 bei 212,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 9,45 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,79 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.
Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.08.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,40 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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