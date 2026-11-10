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10.11.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Flughafen Zürich legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 216,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 216,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'142 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 218,20 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'628 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 22,97 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,40 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 14,02 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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