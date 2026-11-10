Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagmittag höher

Das Papier von Flughafen Zürich legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 217,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 218,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 216,60 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 7'662 Aktien.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 22,63 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 186,40 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 16,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,42 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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