Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 204,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 204,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,40 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'242 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. 30,56 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 203,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 0,49 Prozent wieder erreichen.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,93 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,46 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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