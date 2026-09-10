Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich büsst am Nachmittag ein

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 202,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'435 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 201,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14'502 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 201,40 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,93 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,46 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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