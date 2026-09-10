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10.09.2026 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 203,00 CHF.

Flughafen Zürich
202.62 CHF -0.57%
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Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 203,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 202,60 CHF. Bei 204,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 7'441 Aktien.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 23,86 Prozent niedriger. Bei 202,60 CHF fiel das Papier am 10.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 0,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,93 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,46 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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