Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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10.08.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gibt am Montagvormittag ab
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 236,00 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 236,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'537 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 236,00 CHF. Bei 237,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 301 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,97 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2026 (212,80 CHF). Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 10,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,79 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 31.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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