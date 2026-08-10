Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 235,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 235,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 3'550 Stück.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 11,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 9,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,79 CHF.

Am 28.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 31.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,40 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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