Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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10.08.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 236,20 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 236,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'540 Punkten steht. In der Spitze büsste die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 235,20 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 237,00 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 1'479 Aktien.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 12,87 Prozent wieder erreichen. Am 18.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 212,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,79 CHF belaufen.
Am 28.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 31.08.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,40 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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