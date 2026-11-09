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09.11.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 212,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 212,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 211,20 CHF. Bisher wurden heute 1'068 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,40 CHF am 08.10.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 12,08 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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