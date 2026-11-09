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09.11.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt wies die Flughafen Zürich-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 215,20 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 215,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'992 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 216,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 211,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'904 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 23,88 Prozent wieder erreichen. Bei 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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