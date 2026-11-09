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09.11.2026 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Anleger schicken Flughafen Zürich am Mittag ins Plus

Flughafen Zürich Aktie News: Anleger schicken Flughafen Zürich am Mittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 213,40 CHF.

Flughafen Zürich
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 213,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 213,40 CHF. Mit einem Wert von 211,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'147 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 24,93 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,40 CHF am 08.10.2026. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 14,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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